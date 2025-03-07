شكرا لمتابعة خبر عن يزيد الراجحي يروي قصة قراره الجريء بقطع الكهرباء عن 96 فيلا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رجل الأعمال وسائق الراليات، يزيد الراجحي، عن تفاصيل موقف اتخذه في بداية مسيرته المهنية عندما قرر قطع الكهرباء عن 96 فيلا بسبب تأخر أصحابها في سداد الإيجارات، وردة فعل والده على قراره.

وقال الراجحي، خلال لقائه في برنامج “الليوان” المُذاع على قناة «روتانا خليجية» : “عمري في هذا الوقت كان ما بين 19 إلى 21 عامًا، وكنت وقتها مندفعًا، واستلمت المكتب في التحصيل، وكان يتم سداد الإيجار بعد مرور السنة، وهذا ما كان يصير، ولكني غيرت النظام، وكان من بينها أنه إذا سدد المستأجر خلال الستة شهور الأولى يحصل على خصم”.

وأضاف: “في إحدى المرات، أصدرت قرارًا بقطع الكهرباء عن 96 فيلا متأخرة في سداد الإيجارات، وعندما علم والدي، اتصل بي وقال لي: “الحين تروح وتشغل الكهرباء”، قولت له : “لو روحت بيعلقوني” مشيرًا إلى أنه نفذ طلب والده على الفور.