شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: مباحثات أمريكية أوكرانية في السعودية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن المباحثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب سوف تجرى الأسبوع المقبل فى المملكة العربية السعودية.

كانت المملكة، استضافت فبراير الماضي في العاصمة الرياض، المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، لبحث سبل تحسين العلاقات بين البلدين امتداداً لجهود المملكة الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي. تعزيز الأمن والسلام وترأس الجانب الروسي في جلسة المحادثات وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، فيما ترأس الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأتت المحادثات في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وإيمانًا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، للوصول إلى نتائج مثمرة تنعكس على جهود إرساء الأمن والسلم الدوليين.