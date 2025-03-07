شاهد : في سماء بريطانيا.. الصقور السعودية تواصل الإبهار في تمرين "محارب الكوبرا 25-1"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 مارس 2025, 9:43 مساءً

نشرت وزارة الدفاع عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجانب من مشاركة القوات الجوية في تمرين "محارب الكوبرا 25-1"، إلى جانب قوات عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة. ويُظهر المقطع الجاهزية القتالية العالية للقوات الجوية خلال مواصلتهم المشاركة في التمرين الذي يشارك فيه عددٌ من القوات الجوية العالمية في بريطانيا. ويُشارك صقور القوات الجوية بعددٍ من طائرات "F-15SA" إضافة إلى عديد من المنظومات من القوات الجوية للدولة المستضيفة المملكة المتحدة، والدول المشاركة : تركيا، وفرنسا. وتهدف المشاركة في هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الأخرى المشاركة، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية السعودية، واكتساب مزيدٍ من الخبرات القتالية للأطقم الجوية والمساندة في بيئة حرب معقدة وتهديدات مختلفة.

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