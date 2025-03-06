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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس زامبيا

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس زامبيا

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس هاكيندى هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا.
ونقل سموه خلال الاتصال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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