شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس زامبيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس هاكيندى هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا.
ونقل سموه خلال الاتصال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونقل سموه خلال الاتصال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.