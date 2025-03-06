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شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم الشؤون الإسلامية.. بدء مسابقة القرآن الكريم الوطنية في غينيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت في جمهورية غينيا, أمس، مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في دورتها الثالثة والأربعين، بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية في جمهورية غينيا.
وذلك بحضور معالي رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور دانسا كوروما وعدد من المسؤولين الحكوميين، وبمشاركة متسابقين من مختلف مناطق غينيا.
من جهته، عبر معالي رئيس المجلس الوطني الانتقالي بجمهورية غينيا، عن شكره لقيادة المملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لمثل هذه المسابقات في جمهورية غينيا.
ويبلغ عدد المرشحين للمسابقة 250 مرشحًا ومرشحة، موزعين على فروع المسابقة المختلفة وهي الفرع الأول: حفظ كامل القرآن الكريم مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الثاني: صغار الحفاظ / حفظ كامل القرآن الكريم مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الثالث: حفظ عشرين جزءًا.
والفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء، والفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء، والفرع السادس: تفسر كامل القرآن الكريم باللغات المحلية مع معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالآيات، والفرع السابع: ذوو الاحتياجات الخاصة: حفظ خمسة أجزاء أو أكثر، والفرع الثامن: رسم القرآن الكريم لمدة سنتين متتاليتين (على أن يتم خلال العامين الآخرين 2023-2025م).
وذلك بحضور معالي رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور دانسا كوروما وعدد من المسؤولين الحكوميين، وبمشاركة متسابقين من مختلف مناطق غينيا.
اهتمام بكتاب اللهونوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، بالجهود المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في العناية والاهتمام بكتاب الله تعالى، وتحفيز أبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
من جهته، عبر معالي رئيس المجلس الوطني الانتقالي بجمهورية غينيا، عن شكره لقيادة المملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لمثل هذه المسابقات في جمهورية غينيا.
ويبلغ عدد المرشحين للمسابقة 250 مرشحًا ومرشحة، موزعين على فروع المسابقة المختلفة وهي الفرع الأول: حفظ كامل القرآن الكريم مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الثاني: صغار الحفاظ / حفظ كامل القرآن الكريم مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الثالث: حفظ عشرين جزءًا.
والفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء، والفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء، والفرع السادس: تفسر كامل القرآن الكريم باللغات المحلية مع معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالآيات، والفرع السابع: ذوو الاحتياجات الخاصة: حفظ خمسة أجزاء أو أكثر، والفرع الثامن: رسم القرآن الكريم لمدة سنتين متتاليتين (على أن يتم خلال العامين الآخرين 2023-2025م).