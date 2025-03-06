شكرا لمتابعة خبر عن البديوي: الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تشكل تهديدا واضحا لهويته.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً إنها تشكل تهديدا واضحا لهويته وحقوقه.

وقال البديوي في كلمته بأعمال المجلس الوزاري الخليجي والاجتماعات العربية بمكة المكرمة:”التصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يشكل تهديدا صارخاً لهويته وهو ما نرفضه بشكل قاطع وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات التي تقود الأمن والاستقرار “٠

‎وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أنه يجب إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.