شكرا لمتابعة خبر عن بدء توافد وزراء الخارجية لمقر انعقاد أعمال المجلس الوزاري الخليجي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدء توافد وزراء الخارجية إلى مقر انعقاد أعمال المجلس الوزاري الخليجي والاجتماعات العربية في مكة المكرمة.

وتشهد المملكة انعقاد أعمال المجلس الوزاري الـ 163 لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور وزراء خارجية دول المجلس، كما ستُعقد على هامشه اجتماعات وزارية مشتركة بين دول الخليج وكل من مصر وسوريا والمغرب والأردن.

وفي هذه الأثناء، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن المجلس الوزاري سيبحث في إطار انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الصادرة عن القمة الـ45 في الكويت ديسمبر 2024.

وكذلك المذكرات والتقارير المقدمة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وفيما يخص الاجتماعات الوزارية المشتركة مع مصر، وسوريا، والمغرب، والأردن، أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أنها ستناقش عدة مواضيع، أهمها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في عدد من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.