شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف عن تعرض جبل اللوز لظاهرة السليت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً ورئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، تعرض جبل اللوز بشمال المملكة لظاهرة تساقط الأمطار المتجمدة اليوم الخميس.

وقال المسند في فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “تعرف هذه الظاهرة باسم السليت وهي البرد الصغير أو المطر الجليدي، وهو عبارة عن حبيبات جليدية صغيرة ” .

وأوضح أستاذ المناخ أن هذه الظاهرة تتشكل عندما تسقط قطرات المطر عبر طبقة باردة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تجمدها جزئيًا أو كليًا قبل أن تصل إلى سطح الأرض”.