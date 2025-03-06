السعودية | الأمير تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة على دعمها غير المحدود للقطاع غير الربحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، على دعمهما غير المحدود للقطاع غير الربحي.

جاء ذلك بمناسبة إقامة الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وقال سمو الأمير تركي بن محمد: “نسير في جمعية بناء على خطى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – في دعم وتمكين القطاعات غير الربحية، ونهدف في الجمعية منذ تأسيسها بأن نكون رواداً في توفير بيئة متكاملة لليتيم، حتى يكون فرداً قادراً على العمل والإنتاج لخدمة دينة ووطنه”.

وبين سموه أن حصول الجمعية على العديد من الجوائز المحلية والدولية، يعكس المكانة التي وصلت إليها، وأنها تسير في المسار الصحيح، بوجود أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الجمعية، والداعمين من كل المجالات.

وقدم سموه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على رعايته للحفل، ودعمه المستمر لمبادرات الجمعية.

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