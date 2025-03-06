السعودية | الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، ورنية، وتربة، والمويه، والخرمة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الليث، والقنفذة، والعاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة، والدرعية، وضرما، والمزاحمية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، وشقراء، والغاط، والزلفي، والمجمعة، وثادق، ورماح، والرين، وحريملاء، والخرج، والدلم، والحريق، وحوطة بني تميم، ومرات، والأفلاج.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية، والباحة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان.

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