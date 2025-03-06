السعودية | برعاية وزير الخارجية.. تكريم المتقاعدين من منسوبي الوزارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

برعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أقامت وزارة الخارجية، أمس، حفل تكريم لمنسوبيها المتقاعدين، وذلك بحضور معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

ويأتي هذا الحفل نظير ما بذله المتقاعدون من تفانٍ طوال مسيرتهم العملية في الداخل والخارج، وإسهاماتهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – والوطن والمواطن، بما يُسهم في تعزيز عمل الأسرة الدبلوماسية السعودية نحو المزيد من التقدم والتطور على مختلف الأصعدة.

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