شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على أنحاء متفرقة من الرياض والحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.
كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
إلى ذلك، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الاثنين المقبل.
محمد يوسف
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