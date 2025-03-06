السعودية تتصدر التصنيف العالمي في التايكوندو بإنجاز تاريخي

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من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو عقاب المطيري أن هذه النجاحات تعكس الاستراتيجية الطموحة للاتحاد، والتي تهدف إلى تعزيز حضور الأبطال على الساحة العالمية، وتوسيع قاعدة المنافسة بخلق جيل جديد من النجوم في مختلف الفئات، مع التركيز على تطوير الأداء والاستعداد لأولمبياد 2028.
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