شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" ترصد أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كميةً بـ (25.0) والان نبدء بالتفاصيل

منطقة الرياض

مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - سجّلت مدينة بريدة، ومحافظة البدائع في منطقة القصيم، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (25.0) ملم، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار.فيما سجّلت عنيزة (24.6) ملم، والشماسية (22.6) ملم، والتجارب بعنيزة (20.8) ملم، وكلٌ من البكيرية، والشنانة بالرس (16.5) ملم، ورياض الخبراء (14.5) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (52) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأربعاء 5 مارس وحتى التاسعة صباح الخميس 6 مارس 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، ونجران).أوضح التقرير، تسجيل منطقة الرياض (12.0) ملم في عقله بالزلفي، و(9.0) ملم في الزلفي، و(2.2) ملم في أكاديمية الطيران بالرياض، و(2.0) ملم في روضة السبله بالزلفي.فيما سجّلت عريعرة بالأحساء في المنطقة الشرقية (4.0) ملم، والشيحية بقرية العليا (3.9) ملم، ومطار القوات البحرية بالجبيل (3.8) ملم، ومحطة القطار بقرية العليا (3.6) ملم.أبان التقرير، تسجيل مكة المكرمة (1.6) ملم في الهدا بالطائف، و(1.4) ملم بالطائف. فيما سجّلت المدينة المنورة (1.2) ملم في خيف أم ذيان ببدر، و(0.6) ملم في بدر.وسجّلت مناطق نجران (1.0) ملم في مطار نجران، وتبوك (0.8) ملم في الديسه بضباء، والحدود الشمالية (0.5) ملم في مطار رفحاء.