شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الإعلام تنعى الدكتور عبد العزيز العقيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نعت وزارة الإعلام الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل، الوكيل السابق للإعلام الداخلي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وقال وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، عبر حسابه في منصة “إكس”: “فقدنا اليوم أحد قيادات وزارة الإعلام السابقين، الزميل الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل، الذي رحل إلى رحمة الله تعالى، بعد مسيرة حافلة بالعطاء تاركًا خلفه سيرةً عطرةً، وأثرًا لا يرحل”.

وتقدم وزير الإعلام بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. “إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”.