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السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة

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سارة السيد 0 تبليغ

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  • السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي اليوسف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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