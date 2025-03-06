شكرا لقرائتكم خبر عن "الغطاء النباتي".. رصد 2930 مخالفة بيئية تتعلق بالاحتطاب في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن رصد وتسجيل 2930 مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية المتعلقة بالاحتطاب وتنمية الغطاء النباتي خلال العام الماضي 2024، وذلك في جميع مناطق المملكة. جهود مكثفة لضبط المخالفات وتأتي هذه الأرقام في سياق جهود المركز الحثيثة لمراقبة مواقع الغطاء النباتي، والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد المساحات الخضراء.

وأفاد المركز، بأن هذه المخالفات جرى ضبطها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تمكنت الفرق الميدانية من مصادرة كميات كبيرة من الحطب والفحم المحليين.

وأوضح أن حجم المضبوطات قُدّر بنحو 10,049 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، إضافة إلى أكثر من 10,032 مترًا مكعبًا من الفحم المحلي.

التعامل مع المخالفين والتأكيد على الضوابط وفي تفاصيل أكبر عملية ضبط، أشار المركز إلى أن مداهمة واحدة في منطقة الرياض أسفرت عن استرداد ما يزيد عن 650 مترًا مكعبًا من الفحم المحلي.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق وتطبيق العقوبات المنصوص عليها.

وشدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على دوره المحوري في تحديد القواعد والشروط المُنظمة لعمليات الاحتطاب، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة وفقًا للوائح التنفيذية لنظام البيئة.

وأشار إلى ان يكثف جهوده في مراقبة أراضي الغطاء النباتي في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال فرق الرقابة والحماية التابعة له، والتي تعتمد على أحدث التقنيات لرصد المخالفات وضبط المخالفين، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وضمان استدامته.