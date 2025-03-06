شكرا لقرائتكم خبر بين الروحانية والتاريخ لحظات لا تُنسى.. وأجواء رمضانية مختلفة في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع حلول شهر الخير، وفي مكة المكرمة، عِشْ أجمل اللحظات التاريخية، واستكشفْ المتاحف والمعارض التي تقدم لك مجموعة متنوعة من التجارب المشوقة حول التاريخ؛ حيث يمكنك زيارة متحف القرآن الكريم ومعرفة تاريخه في مكة المكرمة، والمرور بالمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية واستكشاف حياة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، واختتام رحلتك باستكشاف معرض الوحي؛ الذي يروي قصة نزول الوحي من غار حراء، لتعيش لحظات روحانية لا تُنسى في أطهر بقاع الأرض.

"متحف القرآن الكريم"

إلى جوار جبل النور في مكة المكرمة، يمكن زيارة أول متحف متخصص بتدوين القرآن الكريم، وعرض تاريخه، وإيضاح عظمته، وأهميته، ومدى أثره على حياة المسلمين، وإبراز مجموعة من المخطوطات القديمة والنادرة للقرآن الكريم، وتوظيف أحدث تقنيات المتاحف لتعزيز تجربة لا تنسى للزوار.

"المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية"

في برج الساعة، وتحديداً في المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، يأخذك المتحف في رحلة عبر التاريخ للتعرف على حياة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- والتعرف على سُنّته، وخصاله الشريفة، وحياته مع زوجاته وأصحابه، واستكشاف أحداث حياته التي يتم عرضها بأسلوب قصصي مشوّق؛ لتكون من أكثر التجارب المميزة التي يقصدها الزوار في شهر رمضان المبارك.

"معرض الوحي"

يقدم حي حراء الثقافي تجربةً تاريخيةً لا تُنسى عبر معرض الوحي، حيث يمكن القيام بتجربة تفاعلية تستعرض جوانب من سيرة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وقصة نزول الوحي من غار حراء؛ باستخدام أحدث التقنيات المرئية والمسموعة لتقديم تجربة استثنائية تعزز معرفة السيرة النبوية لدى الزوار.

“رمضان في السعودية.. لحظات لا تُنسى تنتظرك”

اجعل رمضان هذا العام مختلفًا واستمتع بتجارب روحانية وتاريخية في مكة المكرمة، حيث تمتزج الأجواء الرمضانية العطرة مع التراث والتاريخ.

احجز تجربتك الرمضانية الآن عبر VisitSaudi.com/Ramadan واستعد لأجمل ليالي رمضان!