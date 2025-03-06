شكرا لقرائتكم خبر كاوست تحصل على ثالث منحة من مؤسسة "جيتس" لدعم أبحاث الأمن الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل البروفيسور سليم الببيلي، أستاذ علوم النبات في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، على منحة المرحلة الثالثة من مؤسسة "جيتس" الخيرية، ليرتفع إجمالي استثمارات المؤسسة في أبحاثه حول عشبة "الستريغا" الطفيلية إلى أكثر من 11 مليون دولار خلال أقل من 10 سنوات. وتهدف هذه المنحة إلى دعم جهود الببيلي المستمرة لتطوير حلول مستدامة وذات تكلفة ميسورة لمكافحة آفة "الستريغا"، التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي العالمي.

تُعرف عشبة "ستريغا"، التي يُطلق عليها أيضًا اسم "عشبة الساحرة"، بكونها من الأعشاب الطفيلية المدمرة التي تصيب المحاصيل الحبوبية مثل الدخن اللؤلؤي، وهو غذاء أساسي في إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. وتُقدر الخسائر الزراعية الناجمة عن هذه العشبة بحوالي 7 مليارات دولار سنويًا، حيث تنتشر حاليًا في 40% من الأراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا.

تبقى بذور "الستريغا" خاملة في التربة إلى أن تستشعر إشارات كيميائية (ستريغولاكتونات) تنبعث من جذور النبات المضيف، مما يؤدي إلى تحفيز إنباتها؛ ومن ثم التصاقها بجذور النبات المضيف لتمتص الماء والمغذيات، وهو ما يحدّ بشدة من نمو المحاصيل الزراعية وإنتاجيتها.

ويُعد البروفيسور الببيلي أحد أبرز الخبراء في أبحاث عشبة "الستريغا"، حيث يركز في أبحاثه على فهم آليات إنباتها وتطوير استراتيجيات مبتكرة لمكافحتها. ومن خلال دراسة عملية تنشيط هذه النبتة، يعمل مختبره على تحديد واختبار مُركّبات يمكن إضافتها إلى التربة لتحفيز إنبات "الستريغا" مبكرًا دون وجود النبات المضيف، مما يؤدي إلى موت الشتلات الطفيلية قبل أن تصيب المحاصيل، وهي تقنية تُعرف باسم "الإنبات الانتحاري".

وقال البروفيسور الببيلي"هدف بحثي هو تطوير تقنية الإنبات الانتحاري لاستنزاف بذور الستريغا من التربة، مع السعي لتوفير منتجات فعالة ومستدامة وميسورة التكلفة للمزارعين في المناطق المتضررة من هذه العشبة الطفيلية".

كما يعمل الببيلي أيضًا على استكشاف علاجات تمنع "الستريغا" من التفاعل مع النباتات المضيفة.

وتعكس هذه المنحة الإضافية من مؤسسة "جيتس" الأهمية البالغة لأبحاث البابلي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي وتعزيز استدامة الزراعة في المناطق القاحلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.