إزالة أقدم جسر مشاة في جدة التاريخية

ضمن جهود برنامج جدة التاريخية لتطوير بحيرة الأربعين يجري الاستعداد لإزالة «جسر شارع حائل»، والذي يعد من أقدم الجسور، من أجل تطوير واجهة بحرية متكاملة، فيما تضم جدة عددا من الجسور وتسعى أمانة المحافظة باستمرار في صيانة الجسور ومتابعتها للتأكد من سلامتها حفاظا على سلامة الأشخاص الذين يعتمدون في عبور الشوارع الرئيسية على تلك الجسور.

إرث عمراني

تهدف شركة تطوير البلد إلى إعادة إحياء المنطقة التاريخية وتطويرها عبر التعاون مع برنامج جدة التاريخية ومختلف القطاعات والجهات ذات الصلة، ويكمن دورها الرئيسي في الحفاظ على الإرث العمراني والحضري والموروثات الثقافية للبلد مع تحسين البنية التحتية والمناطق العامة، من خلال إدارة مشاريع تطوير وتشغيل المباني والمرافق الخدمية والمساحات السكنية والتجارية والفندقية والمكتبية والترفيهية مع الحرص على اتباع أعلى المعايير المحلية والعالمية في التخطيط الحضري، لتكون منطقة جدة التاريخية نموذجاً فريداً للتطوير المتخصص بالمناطق التاريخية والتراثية.

وحدات فندقية

يتم إعادة تأهيل 190 من الأصول و200 أصول جديدة وفيما يخص المخطط الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 5.2كم² ويتم تطوير 1800وحدة فندقية وعدد الوحدات السكنية 9300 وحدة بينما تبلغ المساحات التجارية والمكتبية 1.3 ألف م2، والقطاعات المستهدفة هي قطاع الضيافة وقطاع التجزئة والأعمال والسكني في الوقت الذي تشهد منطقة البلد أعمال التطوير بوتيرة سريعة.

مشروع الواجهة البحرية

يعد مشروع رحلة إعادة إلى جدة التاريخية من أهم المشاريع الذي يعمل عليه برنامج جدة التاريخية وذلك لتحقيق عديد من المنجزات ضمن جهود ميناء البنط وتطوير واجهة بحرية متكاملة

منجزات المرحلة الأولى:

المساحة المعاد تأهيلها 185 ألف متر مربع و8 مبان تمت إزالتها و12 ألف متر إزالة من البنية التحتية

أعمال المرحلة الثانية

بلغ طول الرصيف البحري 972 مترا و490 مترا امتداد الجدار المركب وبلغت أعمال الردم 420 ألف متر مكعب وأعمال الجرف البحري 350 ألف متر مكعب وبلغ طول المنصة البحرية المعلقة على ركائز 1.3 ألف متر مربع وأعمال الحفر مليون متر مكعب، و200 ألف متر مكعب تغطية لقاع البحر.