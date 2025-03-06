اخبار السعوديه

بيئة عسير تقيم إفطار صائم

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  • بيئة عسير تقيم إفطار صائم 3/3

هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية

سجّلت مدينة بريدة، ومحافظة البدائع في منطقة القصيم، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (25.0) ملم، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت...

48dd212a8c.jpg الرياض :
0363fdec1e.jpg06 رمضان 1446 هـ

التجارة: إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام

أعلنت وزارة التجارة عن إيقاف الخدمات ذات الصلة المباشرة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام، اعتبارًا من 27 مارس، حتى 3 أبريل...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 رمضان 1446 هـ

تحويل الدراسة عن بعد في جامعة الطائف اليوم الخميس ابتداء من الساعة 12 مساءً

قررت جامعة الطائف بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية...

icon-byline.pngالطائف: دوت الخليج
icon-clock.png06 رمضان 1446 هـ

أمن وطمأنينة للصائمين

يشهد الحرم المكي الشريف تدفق المصلين والمعتمرين من أنحاء المعمورة، لأداء العمرة وصلاة التراويح، وقضاء أيام وليالي شهر رمضان...

icon-byline.pngدوت الخليج
icon-clock.png06 رمضان 1446 هـ

98 مخالفة يوميا لمرافق سياحية بمكة والمدينة

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة السياحة منذ مطلع العام 2025 أكثر من 6100 زيارة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في العاصمة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png06 رمضان 1446 هـ

إزالة أقدم جسر مشاة في جدة التاريخية

ضمن جهود برنامج جدة التاريخية لتطوير بحيرة الأربعين يجري الاستعداد لإزالة «جسر شارع حائل»، والذي يعد من أقدم الجسور، من أجل تطوير...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png05 رمضان 1446 هـ

90 منظمة مشاركة في برنامج إفطار الصائمين

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أسماء المنظمات غير الربحية المشاركة فـــي برنامج إفطـــار صائم لموســـم رمضـــان 1446...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png05 رمضان 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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