- 1/3
- 2/3
- 3/3
هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية
سجّلت مدينة بريدة، ومحافظة البدائع في منطقة القصيم، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (25.0) ملم، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت...
التجارة: إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام
أعلنت وزارة التجارة عن إيقاف الخدمات ذات الصلة المباشرة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام، اعتبارًا من 27 مارس، حتى 3 أبريل...
تحويل الدراسة عن بعد في جامعة الطائف اليوم الخميس ابتداء من الساعة 12 مساءً
قررت جامعة الطائف بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية...
أمن وطمأنينة للصائمين
يشهد الحرم المكي الشريف تدفق المصلين والمعتمرين من أنحاء المعمورة، لأداء العمرة وصلاة التراويح، وقضاء أيام وليالي شهر رمضان...
98 مخالفة يوميا لمرافق سياحية بمكة والمدينة
نفّذت الفرق الرقابية لوزارة السياحة منذ مطلع العام 2025 أكثر من 6100 زيارة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في العاصمة...
إزالة أقدم جسر مشاة في جدة التاريخية
ضمن جهود برنامج جدة التاريخية لتطوير بحيرة الأربعين يجري الاستعداد لإزالة «جسر شارع حائل»، والذي يعد من أقدم الجسور، من أجل تطوير...
90 منظمة مشاركة في برنامج إفطار الصائمين
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أسماء المنظمات غير الربحية المشاركة فـــي برنامج إفطـــار صائم لموســـم رمضـــان 1446...
كانت هذه تفاصيل خبر بيئة عسير تقيم إفطار صائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.