بيئة عسير تقيم إفطار صائم

هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية سجّلت مدينة بريدة، ومحافظة البدائع في منطقة القصيم، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (25.0) ملم، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت... الرياض : الرياض : دوت الخليج 06 رمضان 1446 هـ 06 رمضان 1446 هـ التجارة: إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام أعلنت وزارة التجارة عن إيقاف الخدمات ذات الصلة المباشرة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام، اعتبارًا من 27 مارس، حتى 3 أبريل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 رمضان 1446 هـ 06 رمضان 1446 هـ تحويل الدراسة عن بعد في جامعة الطائف اليوم الخميس ابتداء من الساعة 12 مساءً قررت جامعة الطائف بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية... الطائف: دوت الخليج الطائف: دوت الخليج 06 رمضان 1446 هـ 06 رمضان 1446 هـ أمن وطمأنينة للصائمين يشهد الحرم المكي الشريف تدفق المصلين والمعتمرين من أنحاء المعمورة، لأداء العمرة وصلاة التراويح، وقضاء أيام وليالي شهر رمضان... دوت الخليج دوت الخليج 06 رمضان 1446 هـ 06 رمضان 1446 هـ 98 مخالفة يوميا لمرافق سياحية بمكة والمدينة نفّذت الفرق الرقابية لوزارة السياحة منذ مطلع العام 2025 أكثر من 6100 زيارة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في العاصمة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 06 رمضان 1446 هـ 06 رمضان 1446 هـ إزالة أقدم جسر مشاة في جدة التاريخية ضمن جهود برنامج جدة التاريخية لتطوير بحيرة الأربعين يجري الاستعداد لإزالة «جسر شارع حائل»، والذي يعد من أقدم الجسور، من أجل تطوير... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 05 رمضان 1446 هـ 05 رمضان 1446 هـ 90 منظمة مشاركة في برنامج إفطار الصائمين أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أسماء المنظمات غير الربحية المشاركة فـــي برنامج إفطـــار صائم لموســـم رمضـــان 1446... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 05 رمضان 1446 هـ 05 رمضان 1446 هـ

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