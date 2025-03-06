السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الجهة المختصة.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة، إضافة إلى ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ‏قطع أو إتلاف مسيجات الخليج 365 المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، وعقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، كما أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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