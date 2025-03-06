اخبار السعوديه

تعديلات على آلية الاختبارات النهائية.. والعملية تبدأ 27 ذي القعدة

0 نشر
عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

  • تعديلات على آلية الاختبارات النهائية.. والعملية تبدأ 27 ذي القعدة 1/3
  • تعديلات على آلية الاختبارات النهائية.. والعملية تبدأ 27 ذي القعدة 2/3
  • تعديلات على آلية الاختبارات النهائية.. والعملية تبدأ 27 ذي القعدة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات على آلية الاختبارات النهائية.. والعملية تبدأ 27 ذي القعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري بوزارة التعليم تعديلات جوهرية على آلية الاختبارات للفصل الدراسي الثالث.
وتقضي التعديلات الجديدة ببدء الاختبارات المركزية والنظرية اعتبارًا من التاسع عشر من ذي الحجة، وتستمر لمدة عشرة أيام، لتنتهي في السابع والعشرين من الشهر نفسه، على أن تُجرى هذه الاختبارات خلال اليوم الدراسي المعتاد.
انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية لطلاب التعليم العام.. الثلاثاء

الاختبارات العملية والشفهية


في سياق متصل، تم تقديم موعد الاختبارات العملية والشفهية لتبدأ في السابع والعشرين من ذي القعدة، وتستمر حتى نهاية الثاني من ذي الحجة.
ويهدف هذا التقديم، بحسب مصادر في الوزارة، إلى القضاء على ما يُعرف ب ”الأسبوع الميت“ الذي يسبق إجازة الحج، والذي يشهد عادةً تراجعًا في الحضور والتركيز من قبل الطلاب. أما اختبارات الدور الثاني، فستعقد في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر محرم.
وزارة التعليم - أرشيفية

قواعد تنظيمية


على صعيد آخر، اعتمد وزير التعليم، يوسف البنيان، القواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري لمديري المدارس، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتفعيل دور القيادات المدرسية في صنع القرار.
الاختبارات الشفهية والعملية لطلاب التعليم العام 27 ذي القعدة.. الثلاثاء

ويتألف المجلس من اثنين وثلاثين مديرًا ومديرة يمثلون مختلف المناطق التعليمية، ومن المقرر أن يضطلع المجلس بمهام متعددة، من بينها إبداء الرأي في السياسات والتشريعات التعليمية، واقتراح برامج التطوير المهني لمديري المدارس ووكلائهم، بناءً على تقييم موضوعي للاحتياجات والأداء الفعلي، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزارة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا