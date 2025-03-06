شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات على آلية الاختبارات النهائية.. والعملية تبدأ 27 ذي القعدة والان نبدء بالتفاصيل

الاختبارات العملية والشفهية

قواعد تنظيمية

الدمام - شريف احمد - أجرت الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري بوزارة التعليم تعديلات جوهرية على آلية الاختبارات للفصل الدراسي الثالث.وتقضي التعديلات الجديدة ببدء الاختبارات المركزية والنظرية اعتبارًا من التاسع عشر من ذي الحجة، وتستمر لمدة عشرة أيام، لتنتهي في السابع والعشرين من الشهر نفسه، على أن تُجرى هذه الاختبارات خلال اليوم الدراسي المعتاد.في سياق متصل، تم تقديم موعد الاختبارات العملية والشفهية لتبدأ في السابع والعشرين من ذي القعدة، وتستمر حتى نهاية الثاني من ذي الحجة.ويهدف هذا التقديم، بحسب مصادر في الوزارة، إلى القضاء على ما يُعرف ب ”الأسبوع الميت“ الذي يسبق إجازة الحج، والذي يشهد عادةً تراجعًا في الحضور والتركيز من قبل الطلاب. أما اختبارات الدور الثاني، فستعقد في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر محرم.على صعيد آخر، اعتمد وزير التعليم، يوسف البنيان، القواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري لمديري المدارس، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتفعيل دور القيادات المدرسية في صنع القرار.ويتألف المجلس من اثنين وثلاثين مديرًا ومديرة يمثلون مختلف المناطق التعليمية، ومن المقرر أن يضطلع المجلس بمهام متعددة، من بينها إبداء الرأي في السياسات والتشريعات التعليمية، واقتراح برامج التطوير المهني لمديري المدارس ووكلائهم، بناءً على تقييم موضوعي للاحتياجات والأداء الفعلي، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزارة.