شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ونشاط للرياح على منطقتي حائل وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، ونشاط شديد في الرياح السطحية على منطقة حائل، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 11 صباحًا -بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى 11 مساءً. حال الطقس في منطقة جازان ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة، على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، والأجزاء الساحلية بمنطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة، ارتفاعًا للأمواج، وشبه انعدام في مدى الرؤية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.‏

