شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى التاسعة من مساء اليوم الخميس.وأشار إلى أن التأثيرات المصاحبة، من رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه.

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وذلك على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف.



الطقس في السعودية

وبين أن الحالة تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

ولا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات تبوك (جبل اللوز – علقان - الظهر)، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.