يكرّم "تعليم الطائف" لجهودها في تسجيل واكتشاف مواهب الطلاب

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محمد بن مسعود - الدمام - كرَّم وزير التعليم يوسف البنيان؛ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وذلك نظير جهود الإدارة في تسجيل واكتشاف مواهب الطلاب.

جاء ذلك خلال رعايته حفل إعلان نتائج النسخة الـ 15 من البرنامج الوطني؛ للكشف عن الموهوبين الذي أُقيم في وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

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