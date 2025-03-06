شكرا لمتابعة خبر عن بقالة بلا عمالة: نموذج فريد يعكس الأمان والثقة المجتمعية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق أحد المواطنين تجربة فريدة داخل بقالة تعمل بدون عمالة. الفكرة بسيطة ولكنها غير مألوفة؛ حيث يدخل الزبائن، يختارون ما يحتاجونه من المنتجات، ثم يضعون قيمة المشتريات في صندوق مخصص للدفع قبل المغادرة، دون أي رقابة مباشرة.

وتعتمد فكرة البقالة على الأمانة والالتزام الذاتي، حيث تجسد قيم الصدق والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع.

وتعكس هذه المبادرة روح الأمان والثقة التي يتمتع بها المجتمع، حيث قام صاحب البقالة بكتابة الأسعار على كل منتج، ووضع صندوقًا للدفع، ليقوم المشتري بوضع الأموال فيه.

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