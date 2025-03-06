شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار وحبات برد وسيول على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع هطول أمطار وحبات برد وسيول على عدة مناطق.

‏

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه “وفقاً للمراصد متوقع أن تصل ذروتها خلال الـ24 ساعةالقادمة من اليوم الخميس حتى صباح غدا الجمعة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء واسعة من مناطق الرياض والشمالية والجوف والشرقية والصمان وحائل والقصيم والباحة وجنوب مكة تمتد للخليج”.

وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى “محافظات الرياض اعني شقراء والمجمعة وثادق والدوادمي ومرات وحريملاء ورماح والزلفي والغاط والحريق جنوب الرياض تبشرونا بالسيول.. يرافق ذلك نشاط رعدي ورياح مع هبات شبه قوية”.



