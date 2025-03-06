شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: رصد التربيع الأول لقمر شهر رمضان اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء الوطن العربي, اليوم، القمر في طور التربيع الأول لشهر رمضان ، ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق بعد الظهر من الأفق الشمال الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، مشيرًا إلى أنه بعد بداية الليل سيكون القمر مقترنًا بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي، وسيفصل بينهما 5 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن طور التربيع الأول يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.