شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: مزيد من الأمطار وتبشرونا بالسيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول مزيد من الأمطار ووجود سيول.

وقال عبدالعزيز الحصيني: “فجر اليوم الخميس 6 رمضان 1446هـ الساعة السادسة.. حالة السماء سماء غائمة إلى غائمة جزئي مع السحب الرعدية ممطرة من شرق الغربية حتى المنطقة الشرقية مروراً بالوسطى ومزيد من الأمطار وتبشرونا بالسيل”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان، عسير وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعاتها ( جبل اللوز – علقان – الظهر) كما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



