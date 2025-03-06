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السعودية | ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده 1/2
  • السعودية | ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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