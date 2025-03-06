السعودية | القنصلية السعودية في سيدني تحذر مواطنيها في كوينزلاند من إعصار ألفريد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الرياض

دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني المواطنين في ولاية كوينزلاند إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك نظراً للتحذيرات الصادرة بشأن إعصار “ألفريد”.

وأكدت القنصلية على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية المختصة، والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة. كما حثت المواطنين على سرعة التواصل معها في حال صدور أوامر بالإخلاء عبر الرقم 0473999119.

يأتي هذا التحذير في إطار حرص القنصلية على سلامة مواطنيها وتقديم الدعم اللازم لهم في الظروف الطارئة.

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