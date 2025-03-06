السعودية | جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد اليوم الخميس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد عبر منصة البلاك بورد، وذلك ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا اليوم الخميس 6 مارس 2025، في المقر الرئيس بالحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية في رنية والخرمة وتربة.

وأكدت الجامعة أن دوام الموظفين بعد الساعة 12 ظهرًا سيستمر عن بُعد، وفق الإجراءات المتبعة لضمان سير العملية التعليمية والإدارية بانتظام.

وأهابت الجامعة بجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس متابعة المحاضرات عبر المنصة الإلكترونية، والالتزام بالجدول الدراسي لضمان استمرارية العملية التعليمية دون أي تعطيل.

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