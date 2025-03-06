السعودية | التقديم على الوظائف التعليمية في 16 إدارة.. غداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزارة التعليم

الخليج 365_الرياض

تبدأ المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات» اعتباراً من يوم غد (الجمعة) في استقبال طلبات التقديم على 10494 وظيفية تعليمية شاغرة بنظام العقود المكانية على رتبة «معلم ممارس» في 16 إدارة تعليمية. وحددت وزارة التعليم الفترة من يوم (الجمعة) 07 مارس 2025، الموافق 07 رمضان 1446هـ للمتقدمين وينتهي بنهاية يوم (الأربعاء) 12 مـارس 2025 الموافق 12 رمضان 1446هـ، وللمتقدمات يبدأ التقديم اعتباراً من يوم (الجمعة) 14 مارس 2025 الموافق 14 رمضان 1446هـ، وينتهي بنهاية يوم (الأربعاء) 19 مارس 2025 الموافق 19 رمضان 1446هـ.

وتشمل الوظائف الشاغرة تخصصات الرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والإدارة واللغة العربية والتربية الفكرية والتوحد والتربية الإسلامية وصعوبات التعلم والعلوم والتربية البدنية.

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