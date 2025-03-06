شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عبد العزيز صالح العقيل.. 42 عامًا في أروقة الثقافة والإعلام والان نبدء بالتفاصيل



وقال معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري: فقدنا اليوم أحد قيادات وزارة الإعلام السابقين الزميل الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل الوكيل السابق للإعلام الداخلي بالوزارة". 42 عاما في وزارة الثقافة والإعلام والدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل أمضى 42 عاما في وزارة الثقافة والإعلام، تنقل خلالها في عدد من الوظائف والمناصب.

تقاعد الدكتور عبدالعزيز صالح العقيل المستشار والمشرف العام السابق على الإعلام الداخلي في الوزارة، اعتبارًا من 1/7/1436هـ.

في 1418هـ حصل العقيل على شهادة دكتوراه في فقه اللغة مع مرتبة الشرف الأولى

كما حصل على دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية في معهد الإدارة العامة وفي بريطانيا. الدورات والتدريبات حصل على دورة في دراسة اللغة الإنجليزية في معهد الإدارة العامة بالرياض لمدة سنة.

كما حصل على دورة في بريطانيا في اللغة الإنجليزية لمدة سنتين ودورة في السلوك الدبلوماسي.

وظائف ومناصب قبل توليه منصب وكيل مساعد للإعلام الداخلي، عمل في أغلب قطاعات الوزارة، من سكرتير مدير عام وكالة الأنباء

وكان يشرف على تنفيذ "نظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحافية، ونظام حماية حقوق المؤلف، والإشراف على جريدة أم القرى".

الدكتور عبدالعزيز صالح العقيل تولى أيضا رئاسة لجان المخالفات الإعلامية الثلاث (لجنة المخالفات الصحفية، لجنة المطبوعات والنشر، ولجنة حقوق المؤلف "سابقا")، قبل صدور الأمر السامي بتحويلها من لجان إدارية إلى لجان قضائية.

وفي المهام الداخلية والخارجية، مثل ذات الصفة الثقافية الإعلامية، وشارك في عدد من الندوات واللقاءات في القضايا الثقافية والإعلامية. جهوده في التطوير الإداري وفي التطوير الإداري، كلف بدراسة وتطوير الإجراءات في الإعلام الداخلي مع فريق عمل من الوزارة ومعهد الإدارة العامة، وأسهم في تطوير المكتبات.

وأشرف على إعداد وإصدار عدد من (الكتب ــ صور ــ مطويات) وإصدار الملاحق الصحافية باللغات (الإنجليزية والفرنسية والفارسية والملاوية والهندية)، بالإضافة إلى التفاهم مع المؤسسات الصحافية بشأن مضامينها وتوزيعها.

وعمل أستاذًا متعاونًا مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ــ درجة الماجستير والدبلوم العالي. مؤلفات الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل وجوائزه من بين مؤلفاته العبارة الموصولة في اللغة العربية والإنجليزية (دراسة تقابلية) عام 1410هـ.

كتاب الصاحب عام 1414هـ. وأدب الأعراب عام 1414هـ.

معجم (ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه) وهو معجم لغوي كبير تجاوز 1300 صفحة.

حصل على جائزة النادي الأدبي بالرياض عام1433هـ الدمام - شريف احمد - نعت وزارة الإعلام الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل الوكيل السابق للإعلام الداخلي في الوزارة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.وقال معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري: فقدنا اليوم أحد قيادات وزارة الإعلام السابقين الزميل الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل الوكيل السابق للإعلام الداخلي بالوزارة".والدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل أمضى 42 عاما في وزارة الثقافة والإعلام، تنقل خلالها في عدد من الوظائف والمناصب.تقاعد الدكتور عبدالعزيز صالح العقيل المستشار والمشرف العام السابق على الإعلام الداخلي في الوزارة، اعتبارًا من 1/7/1436هـ.في 1418هـ حصل العقيل على شهادة دكتوراه في فقه اللغة مع مرتبة الشرف الأولىكما حصل على دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية في معهد الإدارة العامة وفي بريطانيا.حصل على دورة في دراسة اللغة الإنجليزية في معهد الإدارة العامة بالرياض لمدة سنة.كما حصل على دورة في بريطانيا في اللغة الإنجليزية لمدة سنتين ودورة في السلوك الدبلوماسي.قبل توليه منصب وكيل مساعد للإعلام الداخلي، عمل في أغلب قطاعات الوزارة، من سكرتير مدير عام وكالة الأنباء السعودية لمدير عام المطبوعات، ومدير عام المراكز الإعلامية والمشرف العام على المكتبات العامة.وكان يشرف على تنفيذ "نظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحافية، ونظام حماية حقوق المؤلف، والإشراف على جريدة أم القرى".الدكتور عبدالعزيز صالح العقيل تولى أيضا رئاسة لجان المخالفات الإعلامية الثلاث (لجنة المخالفات الصحفية، لجنة المطبوعات والنشر، ولجنة حقوق المؤلف "سابقا")، قبل صدور الأمر السامي بتحويلها من لجان إدارية إلى لجان قضائية.وفي المهام الداخلية والخارجية، مثل ذات الصفة الثقافية الإعلامية، وشارك في عدد من الندوات واللقاءات في القضايا الثقافية والإعلامية.وفي التطوير الإداري، كلف بدراسة وتطوير الإجراءات في الإعلام الداخلي مع فريق عمل من الوزارة ومعهد الإدارة العامة، وأسهم في تطوير المكتبات.وأشرف على إعداد وإصدار عدد من (الكتب ــ صور ــ مطويات) وإصدار الملاحق الصحافية باللغات (الإنجليزية والفرنسية والفارسية والملاوية والهندية)، بالإضافة إلى التفاهم مع المؤسسات الصحافية بشأن مضامينها وتوزيعها.وعمل أستاذًا متعاونًا مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ــ درجة الماجستير والدبلوم العالي.