90 منظمة مشاركة في برنامج إفطار الصائمين

يأتي ذلك في إطار أهداف المركز لتنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي، وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وذلك من خلال إعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج، ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والتحقق من مدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك، وإصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع غير الربحي وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق إشرافها، والعمل على حوكمة المنظمات غير الربحية وفق أفضل المعايير العالمية، والتنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها، لتفعيل وتطوير الإشراف الفني على أنشطة القطاع ومنظماته.
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