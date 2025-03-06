شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام تنعى الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نعت وزارة الإعلام الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل الوكيل السابق للإعلام الداخلي في الوزارة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.
وقال معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري: فقدنا اليوم أحد قيادات وزارة الإعلام السابقين الزميل الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل الوكيل السابق للإعلام الداخلي بالوزارة".
وتابع: أتقدم بأحر التعازي لأسرة الراحل، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون"
وقال معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري: فقدنا اليوم أحد قيادات وزارة الإعلام السابقين الزميل الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل الوكيل السابق للإعلام الداخلي بالوزارة".
وفاة الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيلوأضاف على حسابه في "إكس": الذي رحل إلى رحمة الله تعالى، بعد مسيرة حافلة بالعطاء تاركًا خلفه سيرةً عطرةً، وأثرًا لا يرحل.
وتابع: أتقدم بأحر التعازي لأسرة الراحل، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون"