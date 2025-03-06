شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام تنعى الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعت وزارة الإعلام الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل الوكيل السابق للإعلام الداخلي في الوزارة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وقال معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري: فقدنا اليوم أحد قيادات وزارة الإعلام السابقين الزميل الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل الوكيل السابق للإعلام الداخلي بالوزارة".

وفاة الدكتور عبد العزيز بن صالح العقيل وأضاف على حسابه في "إكس": الذي رحل إلى رحمة الله تعالى، بعد مسيرة حافلة بالعطاء تاركًا خلفه سيرةً عطرةً، وأثرًا لا يرحل.

وتابع: أتقدم بأحر التعازي لأسرة الراحل، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون"