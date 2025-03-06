شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مستفيد.. برنامج خادم الحرمين يسلم كوسوفو 5 أطنان من التمور والان نبدء بالتفاصيل

توزيع التمور وتفطير الصائمين

تلمس احتياجات المسلمين

الدمام - شريف احمد - نفّذت وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الملحقية الدينية بسفارة المملكة بالبوسنة والهرسك، برنامجَيْ هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بجمهورية كوسوفو خلال شهر رمضان المبارك.وجاء ذلك في مدرسة علاء الدين الثانوية في العاصمة "بريشتينا"، بحضور القنصل في سفارة خادم الحرمين الشريفين في ألبانيا سلطان السهلي، والمفتي العام، رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو الشيخ نعيم ترنافا.وستوزع 5 أطنان من التمور، يستفيد منها 20 ألف مستفيد وبرنامج التفطير يستفيد منها قرابة 6000 الآف مسلم ومسلمة طيلة أيام شهر رمضان.وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة لدى البوسنة والهرسك عامر العنزي أن هذه البرامج تأتي تأكيدًا على ثبات المبدأ الذي قامت عليه المملكة في رعايتها وريادتها للعمل الإسلامي.وتمثل لفتة ملكية كريمة من قبل قيادة المملكة في العناية بالمسلمين وإظهار محبتهم وتحمل دلالة واضحة على ما تقدمه المملكة من دعم وعناية بالمسلمين في أرجاء العالم.وأفاد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية لدى كوسوفو أن المملكة لها وقفات تاريخية وإنسانية عظيمة مع جمهورية كوسوفو في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.وأكد أن هذه البرامج التي تقدمها المملكة سنويًا أكبر دليل على عظم حرصها في تلمس احتياجات المسلمين، سائلًا الله تعالى أن يجزي قيادة المملكة على ما تقدمه من أعمال لخدمة الإسلام والمسلمين، وخاصة مسلمي كوسوفو.