شكرا لمتابعة خبر عن الشبل يوضح حكم من يطيل فترة الصيام بهدف إنقاص الوزن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، حكم من يطيل فترة الصيام ويؤخر الفطر بهدف إنقاص الوزن.

وقال الشيخ عبدالعزيز الشبل في حديثه بقناة الرسالة: “الصيام في حد ذاته صحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ‘صوموا تصحوا’ ، وأعظم صحة فيه هي صحة الإيمان وصحة العمل، فلا يكن همك أيها المسلم الأمر الدنيوي فقط، وإنما تعلق بالأمر الأخروي وما يأتي من أمور الدنيا أنت مأجور عليه بالنية الأولى”.

وتابع الشيخ: “ما يتعلق بتأخير الفطر من أجل الصيام المتقطع، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجل بالفطر، وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ” .

وأضاف الشيخ: “من الممكن أن تفطر ولو على ماء وإن شئت لا تأكل، فالأمر واسع، ولا تصل صيام اليوم باليوم التالي، فلا بد أن تفصلها بإفطار ، وبخصوص السحور فهو سنة مؤكدة في أكله وتأخيره”.