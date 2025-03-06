شكرا لمتابعة خبر عن تحايل عبر واتساب: مختص يكشف تنسيق غياب الطلاب في رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول رواد التواصل الاجتماعي ظاهرة تنسيق غياب الطلاب بين بعض الأمهات عبر مجموعات “واتساب”، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الغياب.

هذا الأمر أثار قلق التربويين الذين دعوا إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة للحد من الغياب غير المبرر، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد المختص التربوي عماد الشريف خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، أن تنظيم النوم في رمضان يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الانضباط المدرسي، مشددًا على أهمية دور الأسرة في ترسيخ هذه العادة لدى الأبناء.

وأضاف أن وزارة التعليم تبذل جهودًا كبيرة لتوعية المجتمع التعليمي وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالحضور، مشيرًا إلى وجود لوائح واضحة لمتابعة حالات الغياب المتكرر.

وأوضح الشريف أن الوزارة تعتمد إجراءات متدرجة لمواجهة الغياب دون عذر، بدءًا من توجيه إنذارات رسمية، وصولًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى حال تجاوز الغياب 15 يومًا، بينما يُطبق نظام حماية الطفل إذا بلغ الغياب 20 يومًا.