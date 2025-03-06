شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التقلبات الجوية.. جامعة الحدود الشمالية تحول الدراسة عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الحدود الشمالية تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد اليوم الخميس، في جميع كلياتها بالمقر الرئيس وفروعها في محافظات رفحاء، وطريف، والعويقيلة.

وأكدت الجامعة أن هذا القرار يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها منطقة الحدود الشمالية، وحرصًا على سلامة الطلبة. التدريب التقني يعلق الدراسة الحضورية أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق التدريب الحضوري اليوم الخميس، وتحويله إلى التدريب عن بُعد، في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.

وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت أن العملية التدريبية ستستمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.