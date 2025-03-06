شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف.

في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

ولا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات تبوك (جبل اللوز – علقان - الظهر)، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ثلوج خفيفة على تبوك

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس تساقط ثلوج خفيفة على أجزاء من منطقة تبوك.



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أمطار متوسطة على الشرقية

وتبدأ الظاهرة الساعة 3 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء على جبل اللوز وعلقانوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع أقل من سنتيمتر واحد/ساعة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أمطارًا متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية حتى الساعة 1 بعد الظهر.

ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه.

