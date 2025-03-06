شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

ثلوج خفيفة على تبوك

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

ثلوج خفيفة

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أمطار متوسطة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطارًا متوسطة

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أمطار رعدية يوم الخميس

أمطار رعدية

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عناليوم الخميس، من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض.وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 بعد الظهر على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.يتوقعفي تقريره عناليوم الخميس تساقطعلى أجزاء من منطقة تبوكوتبدأ الظاهرة الساعة 3 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء على جبل اللوز وعلقانوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع أقل من سنتيمتر واحد/ساعة.يتوقعفي تقريره عناليوم الخميسعلى أجزاء من المنطقة الشرقية حتى الساعة 1 بعد الظهرويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتجمع للمياهلا تزال الفرصة مهيأة لهطولمتوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوففي حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان عسيروكذلك على أجزاء من منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعاتها (جبل اللوز – علقان - الظهر)كما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق