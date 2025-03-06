شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: الحالة الممطرة التاسعة في عدد من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، عن توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة، مشيرًا إلى احتمالية هطول أمطار على أجزاء من مناطق المملكة.

وقال الحصيني من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “وفقاً للمراصد، حالة السماء مساء اليوم الأربعاء 5 رمضان 1446هـ الساعة العاشرة والنصف سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا مع السحب الرعدية الممطرة من شرق المدينة إلى أجزاء من غرب وجنوب غرب القصيم وأقصى غرب منطقة الرياض وشرق السليل تبشر بالأمطار والسيول، الحالة الممطرة التاسعة 1446هـ”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة. تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وتكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.