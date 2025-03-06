شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ثلوج خفيفة على أجزاء من منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس من تساقط ثلوج خفيفة على أجزاء من منطقة تبوك.

وتبدأ الظاهرة الساعة 3 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء على جبل اللوز وعلقان.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع أقل من سنتيمتر واحد/ساعة أمطار متوسطة على الشرقية يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أمطارًا متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية حتى الساعة 1 بعد الظهر .

ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه . أمطار رعدية يوم الخميس لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف .



في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان عسير .

وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعاتها (جبل اللوز – علقان - الظهر) .

كما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .