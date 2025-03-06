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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء برنامجي خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في 4 دول.
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة لدى الأردن، حفلًا لانطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة بالإنابة محمد بن حسن مؤنس.
ويستهدف البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية دعم الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، إضافة إلى المخيمات الفلسطينية والسورية، ضمن جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح القائم بالأعمال بالسفارة محمد بن حسن مؤنس أن تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة، وتفطير الصائمين، يأتي تماشيًا مع دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ في تلمس احتياجات المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، ليشمل أشقاءنا في الجمعيات والمراكز الإسلامية والمخيمات الفلسطينية والسورية وكل من يستهدفهم هذا البرنامج، في المملكة الأردنية الهاشمية.
وخلال الحفل، ثمن وزير الأوقاف الأردني الأسبق د. هايل عبد الحفيظ الداوود، جهود وإسهامات المملكة العربية السعودية الإنسانية التي تلامس حاجة المجتمع لاسيما في شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى أن المملكة سبّاقة في بذل كل الجهود الممكنة لخدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز روابط الأخوة ووشائج المحبة الصادقة القائمة على العطاء بلا منّ.
جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية في إندونيسيا.
وخلال الحفل أكد الملحق الديني في سفارة المملكة أحمد الحازمي، حرص حكومة المملكة على دعم المسلمين في العالم، وتعزيز قيم التآخي والتعاون من خلال برامج الوزارة التي تُشرف عليها، مشيدًا بالدور الفاعل لسفارة المملكة في تنفيذ هذه البرامج وتسهيل وصولها إلى المستفيدين.
وأكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر، أن الدعم الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمسلمين كبير جدًا، وجهودهما في تقديم المساعدات جليّة، خاصة في إندونيسيا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين.
وأكد السفير العامودي، أن المملكة بقيادتها الرشيدة تولي اهتمامًا بالغًا بخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وتسخّر إمكاناتها لتعزيز القيم الإسلامية ونشر الخير والسلام.
وأوضح أن هذه الجهود المباركة تتجلى في البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي تسهم في تحقيق رسالة المملكة في العناية بالمسلمين ومد يد العون لهم.
ويستفيد من برنامج توزيع التمور في إندونيسيا هذا العام، أكثر من 56 ألف شخص، وفي برنامج المصاحف 35 ألف شخص، بالإضافة إلى 45 ألف مستفيد من برنامج تفطير الصائمين، ما يعكس الأثر الواسع لهذه المشاريع في دعم المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.
واختُتم الحفل بتسليم كميات من التمور والمصاحف للجمعيات الإسلامية والمنظمات والمراكز الدعوية في إندونيسيا، استمرارًا لجهود المملكة في دعم المسلمين، وتعزيز حضورها الإنساني والدعوي في العالم.
إضافةً إلى برنامج إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على تلبية احتياجاتهم الروحية والمادية خلال الشهر الفضيل.
وشهد الحفل، الذي أُقيم في العاصمة دكا، حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية، وعددٍ من العلماء والمشايخ والدعاة وأئمة المساجد، الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على هذه المبادرات النوعية التي تجسد اهتمامها بدعم المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وثمنوا جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذه البرامج التي تسهم في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية، وترسيخ مبادئ العطاء والتعاون بين الشعوب المسلمة.
وأوضح الملحق الديني المكلف مبارك بن عامق العنزي أن برنامج تفطير الصائمين سينفذ يوميًا متنقلًا بين المدن والقرى ليستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص، فيما تُوزّع هدية المملكة من التمور لنحو 5000 أسرة محتاجة.
جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والمفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهو، وعدد من السفراء والشخصيات الإسلامية الألبانية.
وبلغ وزن التمور التي ستُوَزَّع 5 أطنان، ويستفيد من هذين البرنامجين قرابة 22 ألف صائم.
وبهذه المناسبة، نوّه السفير فيصل بن غازي حفظي، بتنفيذ برنامجَي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية ألبانيا، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأشار إلى أنهما من المشروعات الموسمية المتميزة، التي تعكس حرص حكومة المملكة على تلمّس احتياجات المسلمين في هذا الشهر الكريم، والتخفيف على المحتاجين منهم في امتداد للعطاءات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للأشقاء.
وأوضح الشيخ بويار سباهو، أن مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وإفطار الصائمين يُعد أحد المشاريع السنوية المنفذة في الكثير من الدول في العالم، ومنها دول منطقة البلقان، التي تنفِّذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سراييفو؛ تعزيزًا لأواصر الأخوَّة الإسلامية، وتأكيدًا للتواصل الدائم بين المملكة وشعوب العالم.
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة لدى الأردن، حفلًا لانطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة بالإنابة محمد بن حسن مؤنس.
ويستهدف البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية دعم الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، إضافة إلى المخيمات الفلسطينية والسورية، ضمن جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح القائم بالأعمال بالسفارة محمد بن حسن مؤنس أن تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة، وتفطير الصائمين، يأتي تماشيًا مع دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ في تلمس احتياجات المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، ليشمل أشقاءنا في الجمعيات والمراكز الإسلامية والمخيمات الفلسطينية والسورية وكل من يستهدفهم هذا البرنامج، في المملكة الأردنية الهاشمية.
وخلال الحفل، ثمن وزير الأوقاف الأردني الأسبق د. هايل عبد الحفيظ الداوود، جهود وإسهامات المملكة العربية السعودية الإنسانية التي تلامس حاجة المجتمع لاسيما في شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى أن المملكة سبّاقة في بذل كل الجهود الممكنة لخدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز روابط الأخوة ووشائج المحبة الصادقة القائمة على العطاء بلا منّ.
تفطير الصائمين في إندونيسياأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية إندونيسيا، حفلًا رسميًا بمناسبة تنفيذ برامج تفطير الصائمين، وتوزيع التمور، والمصاحف.
جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية في إندونيسيا.
وخلال الحفل أكد الملحق الديني في سفارة المملكة أحمد الحازمي، حرص حكومة المملكة على دعم المسلمين في العالم، وتعزيز قيم التآخي والتعاون من خلال برامج الوزارة التي تُشرف عليها، مشيدًا بالدور الفاعل لسفارة المملكة في تنفيذ هذه البرامج وتسهيل وصولها إلى المستفيدين.
وأكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر، أن الدعم الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمسلمين كبير جدًا، وجهودهما في تقديم المساعدات جليّة، خاصة في إندونيسيا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين.
وأكد السفير العامودي، أن المملكة بقيادتها الرشيدة تولي اهتمامًا بالغًا بخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وتسخّر إمكاناتها لتعزيز القيم الإسلامية ونشر الخير والسلام.
وأوضح أن هذه الجهود المباركة تتجلى في البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي تسهم في تحقيق رسالة المملكة في العناية بالمسلمين ومد يد العون لهم.
ويستفيد من برنامج توزيع التمور في إندونيسيا هذا العام، أكثر من 56 ألف شخص، وفي برنامج المصاحف 35 ألف شخص، بالإضافة إلى 45 ألف مستفيد من برنامج تفطير الصائمين، ما يعكس الأثر الواسع لهذه المشاريع في دعم المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.
واختُتم الحفل بتسليم كميات من التمور والمصاحف للجمعيات الإسلامية والمنظمات والمراكز الدعوية في إندونيسيا، استمرارًا لجهود المملكة في دعم المسلمين، وتعزيز حضورها الإنساني والدعوي في العالم.
توزيع التمور والمصاحف في بنجلاديشافتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية بنجلاديش، الثاني من شهر رمضان، برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف الشريفة ونشرها بين المسلمين.
إضافةً إلى برنامج إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على تلبية احتياجاتهم الروحية والمادية خلال الشهر الفضيل.
وشهد الحفل، الذي أُقيم في العاصمة دكا، حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية، وعددٍ من العلماء والمشايخ والدعاة وأئمة المساجد، الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على هذه المبادرات النوعية التي تجسد اهتمامها بدعم المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وثمنوا جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذه البرامج التي تسهم في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية، وترسيخ مبادئ العطاء والتعاون بين الشعوب المسلمة.
وأوضح الملحق الديني المكلف مبارك بن عامق العنزي أن برنامج تفطير الصائمين سينفذ يوميًا متنقلًا بين المدن والقرى ليستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص، فيما تُوزّع هدية المملكة من التمور لنحو 5000 أسرة محتاجة.
هدية خادم الحرمين في البوسنةنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك - حفلًا في العاصمة الألبانية تيرانا، لتنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور خلال شهر رمضان.
جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والمفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهو، وعدد من السفراء والشخصيات الإسلامية الألبانية.
وبلغ وزن التمور التي ستُوَزَّع 5 أطنان، ويستفيد من هذين البرنامجين قرابة 22 ألف صائم.
وبهذه المناسبة، نوّه السفير فيصل بن غازي حفظي، بتنفيذ برنامجَي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية ألبانيا، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأشار إلى أنهما من المشروعات الموسمية المتميزة، التي تعكس حرص حكومة المملكة على تلمّس احتياجات المسلمين في هذا الشهر الكريم، والتخفيف على المحتاجين منهم في امتداد للعطاءات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للأشقاء.
وأوضح الشيخ بويار سباهو، أن مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وإفطار الصائمين يُعد أحد المشاريع السنوية المنفذة في الكثير من الدول في العالم، ومنها دول منطقة البلقان، التي تنفِّذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سراييفو؛ تعزيزًا لأواصر الأخوَّة الإسلامية، وتأكيدًا للتواصل الدائم بين المملكة وشعوب العالم.