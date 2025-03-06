شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبُها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الحدود الشمالية.

يشمل التنبيه مدينة عرعر ومحافظة طريف ورفحاء والعويقيلة.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة 11 مساء من اليوم نفسه.

أمطار رعدية يوم الخميس

لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف.



في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان عسير.وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعاتها (جبل اللوز – علقان - الظهر).كما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.