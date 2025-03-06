شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية في سيدني تحذر المواطنين من إعصار ألفريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني المواطنين في ولاية كوينزلاند باتخاذ الحيطة والحذر بسبب إعصار ألفريد.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس قالت السفارة: "نظرًا إلى التحذيرات الصادرة عن السلطات المحلية في ولاية كوينزلاند بشأن إعصار ألفريد، تأمل القنصلية من المواطنين كافة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع ما يصدر من السلطات المحلية المختصة، والتواصل مع القنصلية فور صدور أوامر بالإخلاء على رقم الطوارئ: 0473999119.

