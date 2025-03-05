"التجارة" تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات

وأوضحت الوزارة أن التقييم يعزز التنافسية بين الوكلاء، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ويتم تحديثه بشكل دوري، ويتضمن تقييم وكالات السيارات (4) معايير أساسية، هي: بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك، من خلال (16) مؤشر تقيس أداء الوكلاء والتزاماتهم، أبرزها: وفرة السيارات "الأكثر طلبا"، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة وتوفر قطع الغيار.
وتم بناء معايير ومؤشرات التقييم بهدف تطوير قطاع السيارات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك، واعتمدت المؤشرات بالشراكة مع المستهلكين، والقطاع الخاص ممثلاً اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية، والوكلاء أنفسهم.
ويمكن لعموم المستهلكين الوصول إلى نتائج التقييم من خلال موقع وزارة التجارة عبر الرابط .
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