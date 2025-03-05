4 مرتكزات للخطة التشغيلية بالمسجد النبوي

فعلت الرئاسة للشؤون الدينية في المدينة المنورة خطتها التشغيلية الموسمية لشهر رمضان، التي تتضمن 4 مرتكزات و10 محاور و13 مبادرة، تشتمل على نشر الخطب والتلاوات والدروس العلمية والحلقات القرآنية، واستخدام الشاشات التفاعلية الرقمية بـ16 لغة مختلفة، إلى جانب نشر الكتب والمطويات التوجيهية، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للإجابة عن استفسارات الزوار، وغيرها من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى إثراء التجربة الدينية لزوار المسجد النبوي، وتعزيز استفادتهم من الخدمات المقدمة.

علوم شرعية

تفاعل الزائرون مع الشاشات التفاعلية التي دشنتها الرئاسة لإثراء المحتوى الشرعي بـ16 لغة، مما يعكس أهمية هذه المبادرة الرائدة التي تجسد قفزة نوعية في تسخير التقنية لخدمة الحرمين الشريفين، حيث تمكن الزائرين من الاستفادة من العلوم الشرعية بطرق حديثة تجمع بين دقة المعلومة وسهولة الوصول، لترتقي بتجربتهم العلمية والروحانية في رحاب المسجد النبوي.

‏كما أطلقت وكالة المسجد النبوي (فرع المدينة) سلسلة من المحاضرات العلمية الإثرائية الرمضانية عن فضائل الشهر الكريم بمشاركة عددٍ من العلماء ومدرسي المسجد النبوي.

تجربة تعبدية

‏يأتي إطلاق سلسلة المحاضرات العلمية الإثرائية الرمضانية في المسجد النبوي ضمن جهود وكالة المسجد النبوي (فرع المدينة) لتعزيز التجربة التعبدية لزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تهدف المحاضرات إلى تسليط الضوء على فضائل الشهر الكريم، وأهمية استغلال أيامه ولياليه في الطاعات والقربات، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء ومدرسي المسجد النبوي.

‏وتتناول المحاضرات موضوعات مهمة، مثل فضل الصيام والقيام، وأسرار ليلة القدر، وروحانية الاعتكاف، وأخلاق المسلم في رمضان، وذلك في إطار الخطة التشغيلية الرمضانية لعام 1446 هـ، التي اعتمدها رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

‏وقد ضاعفت وكالة المسجد النبوي جهودها في تقديم برامج المحاضرات والدروس التوجيهية والعلمية؛ سعيًا إلى إثراء تجربة الأعداد المليونية التي ستتوافد على المسجد النبوي، وتزويدهم بالمعرفة الدينية المعتدلة، بما يعزز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عالميًا.